Il Trapani cede 3-0 in casa della Cavese: espulso Buffa

Tonfo del Trapani nel recupero della seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie D, girone I. I granata di Massimo Morgia, reduci da quattro pareggi consercutivi, tornano a casa con la sconfitta per 3-0 dalla trasferta di Cava dei Tirreni contro la Cavese. In classifica Recchia e compagni si fermano al dodicesimo posto con 35 punti. La formazione campana, invece, rosicchia altri due punti alla capolista Gelbison e si conferma al secondo posto a due lunghezze dalla vetta.

Il Trapani è sceso in campo con Recchia tra i pali; difesa con Barbara, Pagliarulo, Maltese e Bruno; a centrocampo Santarpia, Buffa e Lupo; in avanti Vitale, De Felice e Bonfiglio. La gara la sblocca al 19' la squadra di casa con Foggia, lesto ad insaccare sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 31' il raddoppio della Cavese ancora con Foggia. Al 5' della ripresa il tris firmato da Palma. Al 31' il Trapani sciupa l'occasione di accorciare le distanze: il calcio di rigore di De Felice è parato da Anatrella. A due minuti dal termine Buffa è atterrato in area di rigore campana. Per il direttore di gara è tutto regolare e lo stesso calciatore granata viene espulso per proteste. Non succede nulla nei tre minuti di recupero e per il Trapani arriva la nona sconfitta stagionale.

Nell'altro recupero giocato oggi si chiude a reti inviolate la sfida tra il San Luca ed il Portici. La squadra di Morgia torna in campo domenica prossima (10 aprile) nella gara in trasferta sul terreno di gioco dello stesso San Luca. Quest'ultima precede di un solo punto in classifica i siciliani.

Classifica: Gelbison 65 punti; Cavese 63; Lamezia 58; Acireale 54; Sant’Agata 46; Paternò, Cittanova 45;

Santa Maria Cilento, Portici 38; Real Aversa, San Luca 36; Trapani 35; Licata 34; Sancataldese 29; Giarre 25;

Rende, Castrovillari 24; Troina 16; Biancavilla 14.

