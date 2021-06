Passi avanti per il futuro del Trapani Calcio. "Cordiale colloquio in videoconferenza tra l'amministrazione comunale, la commissione preposta alla valutazione delle manifestazioni d’interesse e la parte proponente intenzionata a rappresentare la Città di Trapani in un campionato ufficiale FIGC/LND nella stagione sportiva 2021/22", si legge in una nota di Palazzo D’Alì.

"Al termine della riunione di oggi, le parti si sono riaggiornate a brevissimo nell’attesa della produzione di ulteriori documenti da parte dei proponenti", sta ancora scritto.

