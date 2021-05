Trapani Calcio, due manifestazioni d'interesse per la nuova società

Pervenute due formali manifestazioni d’interesse per far rinascere il calcio a Trapani a firma, rispettivamente, Ettore Minore e Daniele Genna.

Si tratta di atti non vincolanti e dal carattere riservato, di cui uno già anticipato in un incontro interlocutorio con appassionati della maglia granata nella mattinata di ieri. Nei prossimi giorni, pertanto, il sindaco Giacomo Tranchida insedierà il tavolo tecnico composto dal segretario generale e dai rappresentanti del Coni e dell’Ordine dei Commercialisti per l’esame del progetto sportivo proposto alla città, invitando gli stessi a sciogliere la riserva.

