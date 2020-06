Trapani, i granata tornano in campo agli ordini di Castori

I granata tornano in campo in vista della ripartenza del campionato. La data è fissata per il 20 giugno e ad attenderli il primo scontro con il Frosinone dopo il blocco forzato dall'emergenza coronavirus.

Sono ricominciati ieri gli allenamenti agli ordini di mister Fabrizio Castori che li accompagnerà in tre settimane di duro lavoro tra le mura amiche anche se lo stadio sarà vuoto come impongono le misure di contenimento. L'obiettivo è cancellare il 3 a 0 rimediato dai granata in casa dei ciociari lo scorso 29 ottobre.

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

