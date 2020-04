Trapani calcio, arriva una richiesta di pignoramento per 540 mila euro

In arrivo una richiesta di pignoramento per il Trapani calcio. Sulla società granata infatti pende un atto di «pignoramento verso terzi» per la somma di 359.396,73 euro, da parte di Fm Service srl, ex proprietaria della società di calcio. A questa cifra si aggiungono anche le spese le competenze, e gli onorari successivi di procedura occorrenti fino al saldo che portano la somma a 539.095,09 euro.

Il pignoramento da parte della società avellinese comporterebbe il blocco di tutti i conti correnti bancari del club granata. È inoltre fatto obbligo sia alle banche (tre filiali di Banca Intesa e due della MontePaschi) che alla Lega B di «astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede i beni assoggettati all'espropriazione ed i frutti di essi».

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE