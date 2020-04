Trapani Calcio, via libera al pagamento degli stipendi ai dipendenti

Via libera ai pagamenti degli stipendi dei 20 dipendenti del Trapani Calcio. La società granata infatti pare abbia iniziato a pagare la mensilità di gennaio. Ne dà notizia un articolo di Laura Spanò sul Giornale di Sicilia.

Per i restanti due mesi dovuti (sono tre complessivamente i mesi di ritardo maturati ad oggi) il club granata ha presentato istanza all'Inps per la cassa integrazione, così come hanno già fatto altre società sportive, in queste settimane di emergenza coronavirus.

La notizia completa nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

