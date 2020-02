Il Trapani getta via la vittoria, con la Juve Stabia finisce 2-2

Il Trapani manda incredibilmente alle ortiche l’ottima occasione di vincere un incontro che conduceva per 2-0 sul terreno della Juve Stabia. E’ stata abbastanza determinata la formazione di Castori che, soprattutto nella prima fase di gara, ha messo sotto una frastornata formazione campana. Probabilmente il gol sbagliato sul doppio vantaggio ha poi messo le ali alla compagine di casa che ha siglato il pareggio con un calcio di rigore discutibile.

Per la cronaca parte bene la squadra di Castori imponendo il proprio gioco. Al 19’ grande occasione per il Trapani con un tiro dal limite di Grillo che viene deviato da un difensore di casa con palla che spiazza il portiere e per poco non entra in porta sfiorando il palo alla sinistra di Provedel. La formazione di casa si trova in difficoltà. I trapanesi mostrano personalità. Al 29’ i granata vanno vicini al raddoppio con Kupisz che riprende un cross dalla sinistra di Colpani.

Il gol del Trapani è nell’aria e giunge due minuti dopo. Kupisz batte una punizione sulla destra, deviazione decisiva di Troest e il granata Pettinari mette nel sacco per il vantaggio trapanese. Una marcatura sicuramente Meritata. I granata vicini al raddoppio al 46’ con un gran tiro di Taugourdeau con Provedel che respinge di pugno.

Nella ripresa la musica non cambia. Al 51’ Dalmonte da ottima posizione trova un grande Provedel che evita il raddoppio granata. Al 52’ è rigore per il Trapani. Vitiello mette giù in area Pettinari. Della battuta s’incarica lo specialista Taugourdeau che non perdona e regala dal dischetto il 2-0. Poi lo stesso giocatore si mangia letteralmente la terza marcatura trapanese tutto solo davanti a Provedel. Al 66’ la rete dei padroni di casa con Tonucci che inzucca bene su calcio di punizione battuto dalla destra da Calò. All’ 80 è rigore per la Juve Stabia. Luperini cerca di rinviare, arriva un giocatore ospite che vuole toccare di testa e secondo l’arbitro subisce fallo. Il penalty è affidato a Forte che segna per il pareggio di casa. Allo scadere è Pettinari a mandare alle stelle al volo un ottimo pallone. Sono cinque i minuti di recupero ma non succede più nulla.

