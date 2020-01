Trapani, nuovi acquisti in arrivo: Luperini concentrato sullo scontro con il Cittadella

Nuovi acquisti in arrivo per il Trapani calcio. Roberto Pirrello, classe '96, darà un consistente rinforzo alla difesa dei granata. Confermato anche l'ingaggio di Elhan Kastrati nel ruolo di vice portiere di Marco Carnesecchi.

Intanto Gregorio Luperini, ieri in sala stampa, ha commentato il prossimo scontro con il Cittadella in vista per sabato. "Dobbiamo cercare di salvarci in tutte le maniere, ogni partita è importantissima", ha detto. Soddisfatto anche del cambio modulo, il 3-5-2.

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

