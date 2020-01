Trapani calcio, ufficiale l'ingaggio del difensore Pirrello

In granata un nuovo volto. Definito il trasferimento in prestito dall’Empoli di Roberto Pirrello, che già oggi ha svolto l’allenamento con i nuovi compagni.

Alcamese, classe 1996, Pirrello è cresciuto nel settore giovanile del Palermo; due stagioni in Serie C, prima con il Siracusa (2016/2017), poi con il Livorno (2017/18), quindi il ritorno a Palermo in serie B con cui, nella scorsa stagione sportiva in serie B, ha totalizzato 9 presenze e realizzato una rete. L'estate scorsa è diventato un calciatore dell’Empoli.

