Trapani Calcio, il nuovo presidente: "Vogliamo rimanere in serie B"

“Entriamo nel CDA del Trapani Calcio con la massima umiltà e la piena consapevolezza che i protagonisti restano chi suda in campo e chi li gestisce fuori (Mister e Direttore Sportivo). Da parte nostra, abbiamo deciso di "metterci la faccia" provando a dare un contributo frutto della nostra esperienza professionale e relazioni maturate nelle rispettive attività svolte in questi anni sul territorio. L'obiettivo, al momento, è uno solo; remare tutti assieme per ottenere ciò che sembra un risultato difficile, ma non impossibile: la permanenza in Serie B.

Lo dichiarano il presidente del Trapani Giuseppe Pace e il consigliere Massimo Marino.

"Ottenuta quella, siamo convinti che si potrà sviluppare un progetto virtuoso, di lungo respiro, che faccia diventare il sodalizio granata "fiore all'occhiello" ben al di fuori dei confini cittadini e che investa gran parte del territorio siciliano. Ringraziamo la proprietà, Alivision Transport, ed in particolare il dottor Fabio Petroni, per la fiducia accordata. Ringraziamo, infine, gli altri consiglieri d'amministrazione ed il direttore Mangiarano per l'accoglienza, augurandoci di poter collaborare in piena sintonia per il bene del Trapani".

© Riproduzione riservata