Trapani calcio, arriva Buongiorno in prestito dal Torino

Il Trapani ha ingaggiato il difensore Alessandro Buongiorno dal Torino. Il giocatore arriva con la formula del prestito secco. Classe 1999, Buongiorno è cresciuto nel vivaio del Torino e ha esordito in serie A il 4 aprile 2018 contro il Crotone. Nella scorsa stagione ha messo insieme 18 presenze con la maglia del Carpi in Serie B.

“Nel mercato di gennaio ho avuto parecchie squadre che mi hanno cercato - ha detto -, ma il Trapani è la squadra che mi ha dato più fiducia di tutte. Conosco mister Castori e quindi so che con lui si può lavorare bene. Quello che cercheremo di perseguire è la salvezza, che è l’obiettivo primario. Sono qui per cercare di dare una mano alla squadra e il meglio per le mie possibilità".

"Io sono un giocatore fisicamente imponente - ha aggiunto - e quindi cerco di far valere le mie doti fisiche. Il colpo di testa è una delle mie caratteristiche principali, ma anche con la palla cerco sempre di giocarla nel migliore dei modi. Ho trovato un gruppo fantastico, super disponibile ad aiutarmi sin dall’inizio. Conoscevo già qualcuno dalla Nazionale, come Carnesecchi, Colpani e Candela e anche loro mi hanno aiutato ad entrare nel gruppo. Credere nella salvezza perché lavoriamo tanto e duro ogni giorno, quindi secondo me la salvezza - ha concluso - è un obiettivo importante, difficile, che però possiamo raggiungere”

