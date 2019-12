Trapani, per il dopo Baldini spunta il nome di Bisoli

Dopo i nomi di Sottil e Drago come probabili allenatori del Trapani in sostituzione dell’esonerato Francesco Baldini, nella tarda sera di ieri è spuntato il nome del cinquantatreenne Pierpaolo Bisoli.

Le ultime indiscrezioni portano, infatti, all’allenatore che ama le sfide con più di 30 panchine in serie A, quasi 220 in B e quattro promozioni tra Cesena e Padova. Tecnico di grande temperamento, esperienza e scopritore di talenti. Potrebbe essere quello giusto per risollevare le sorti del Trapani che ha sicuramente bisogno di un uomo della sua tempra.

Il bolognese Bisoli si sente pronto per continuare il grande lavoro svolto da allenatore in tante società come Fiorentina (vice di Zoff), Prato, Foligno, Cesena, Cagliari, Bologna, Perugia, Vicenza, Padova. Da calciatore con la maglia del Cagliari raggiunse le semifinali di Coppa Uefa, nel 1993-94, poi perse con l'Inter nel doppio confronto. Il figlio Dimitri è un calciatore del Brescia.

© Riproduzione riservata