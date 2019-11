Trapani, Nember blinda il tecnico: "Baldini non è in discussione"

Il Trapani prepara la prossima sfida di campionato contro il Livorno in attesa di vedere all'opera l'ultimo arrivo Jonathan Biabiany: "Si è calato benissimo nella realtà, è pronto, è un professionista serio, che subito ha accettato la sfida Trapani e si è messo a disposizione. Sicuramente potrà dare quel qualcosa in più alla squadra", dichiara il ds Luca Nember come riportato in un articolo a firma di Laura Spanò sul Giornale di Sicilia oggi in edicola.

E sul tecnico Silvio Baldini, recentemente criticato dai tifosi, Nember è categorico: "In questo momento l'allenatore non è in discussione e non lo dico perché devo difendere qualcuno, ma perché vedo come lavorano, allenatore, staff e squadra. L'impegno è massimo, da parte di tutti, per venire fuori da questa situazione".

