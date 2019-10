Trapani, presentato il nuovo ds Nember: "Questo gruppo può darci soddisfazioni"

Presentato stamani nella sala stampa dello stadio Provinciale, il nuovo diesse del Trapani Calcio, Luca Nember (ex Chievo e Foggia). Presenti anche il presidente Heller e il consigliere d’amministrazione Fabio Petroni. Il nuovo direttore sportivo subentrato a Raffaele Rubino che gestirà anche in generale il settore sportivo della società ha dichiarato che “Posso senza alcun dubbio offrire la mia esperienza. Il mio intento è quello di dare qualche suggerimento a chi và in campo e a chi opera delle scelte sempre naturalmente rispettando i ruoli. Ognuno per i propri. Indubbiamente giocatori e allenatore hanno bisogno di un contributo tecnico”.

Riguardo al mercato degli svincolati, Nember ha indicato che “non ci credo tanto, diventa poco facile andare a trovare giocatori che siano pronti. Al momento è necessario concentrarsi sulla squadra che c’è. Penso che questo gruppo sia in grado di darci qualche soddisfazione. Poi nel mercato di gennaio può essere individuata qualche soluzione”.

Fabio Petroni ha tenuto a precisare che “Luca Nember rappresenta per noi la scelta di categoria superiore. Abbiamo voluto incrementare il tasso di sapienza calcistica del nostro club. Rubino ha sicuramente fatto bene e noi mai siamo entrati nelle scelte di natura tecnica ma oggi abbiamo un team che può e deve essere migliorato con la dovuta professionalità”.

© Riproduzione riservata