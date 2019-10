Caos Trapani calcio, va via anche il direttore sportivo Rubino

Raffaele Rubino non è più il direttore sportivo del Trapani calcio. La notizia era nell’aria dopo l’arrivo di Luca Nember a cui era stata affidata la gestione della società ma a far maturare questa decisione del consiglio di amministrazione del Trapani calcio sono pure i risultati finora poco esaltanti che ha ottenuto la squadra. Sembra pure che Rubino avesse cambiato atteggiamento rispetto all’anno scorso. Un comportamento non completamente docile come in passato.

Il suo sostituto sarà Luca Nember, un tra i ds più noti d’Italia (ex Chievo e Foggia) e con notevoli contatti nell’ambito estero.

Martedì incontrerà la squadra e sarà presentato alla stampa. Inoltre si confronterà con il tecnico Francesco Baldini, la cui posizione al momento, dopo il pareggio di Chiavari, sembra non sia in discussione.

