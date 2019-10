Trapani, Alivision e Fm Service ormai ai ferri corti sulle quote

Ai ferri corti la Alivision Transport, che detiene il cento per cento delle quote del Trapani calcio, e la precedente proprietà che fa capo all’avellinese FM Service srl. Era stato fissato per ieri il termine ultimo concesso dai legali della società avellinese ad Alivision, per accettare la loro controproposta di 600 mila euro a fronte dei centomila offerti dai legali di Alivision per chiudere definitivamente la questione.

Da quanto appreso però la controproposta non è stata accettata da Alivision e a questo punto non sembrano più esserci margini di trattativa da entrambe le parti. Sarà oggi dunque a Milano l’udienza relativa all’istanza di autosequestro delle quote del Trapani.

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

