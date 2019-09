Prima vittoria del Trapani, Baldini: "Complimenti ai miei e grazie alla società"

È un Francesco Baldini stanco ma radioso quello che si presenta in sala stampa dopo la vittoria per 4-2 del Trapani contro La Spezia. "Devo fare i complimenti ai miei ragazzi che venivano da tre ottime prestazioni - ha detto -. Non è facile venire a giocare qui e vincere contro una squadra allenata da Italiano".

"Siamo stati pazienti, pur concedendo qualcosa, ma - afferma - abbiamo avuto tante occasioni per segnare. Eravamo compatti e tosti in campo, sono molto soddisfatto".

Poi, un ringraziamento alla società. "Ci vuole pazienza, noi allenatori siamo sempre i primi a pagare - ha detto -. Io devo ringraziare il mio club che mi ha aspettato nonostante abbia perso quattro partite di fila".

