Trapani-Salernitana, 23 i convocati da Baldini

Una posta altissima in palio per il Trapani che questa sera affronterà al "Provinciale" alle 21 la Salernitana. Dopo quattro sconfitte Baldini sa che si tratta della sua ultima occasione per dimostrare il valore di una squadra chiamata a una prestazione eccezionale.

Ecco dunque i convocati che vedremo in campo. Portieri: Dini, Carnesecchi e Stancampiano. Difensori: Da Silva, Pagliarulo, Scognamillo, Jakimovski, Minelli, Cauz, Candela, Fornasier, Del Prete e Canino. Centrocampisti: Taugourdeau, Aloi, Luperini, Colpani e Moscati. Attaccanti: Nzola, Scaglia, Tulli, Golfo e Pettinari.

