Trapani-Salernitana, basta con i passi falsi: sarà "rivoluzione" in difesa

L'incontro con la Salernitana si avvicina e il Trapani rappresenta a un test importante. Le sconfitte con cui si aperta la stagione non permettono altri passi falsi, soprattutto in difesa.

È proprio in questo reparto che tra due giorni si attendono le maggiori novità. L'arrivo del difensore Minelli, il recupero di Del Prete che da lunedì è tornato ad allenarsi in gruppo, la disponibilità di Antonio Candela, finora mai impiegato, lasciano supporre che le principali novità si attendono proprio in difesa. La migliore soluzione potrebbe essere la difesa a tre con il ritorno di capitan Pagliarulo.

L'articolo completo di Michele Scandariato nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

