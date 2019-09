Settimana di "passione" per il Trapani: manca un leader

Ancora una sconfitta per il Trapani contro il Cittadella che impone un momento di riflessione. Un colpo che ha investito tutti dal tecnico, alla squadra, al capitano Scognamillo che ha dichiarato «di voler cancellare quella prestazione», al direttore sportivo, ai vertici stessi della società.

Probabilmente quanto accaduto sabato è stato causato dall'assenza di un vero leader. Ieri intanto i granata, dopo la sosta domenicale, sono tornati nel pomeriggio in campo per riprendere la preparazione in vista dei due appuntamenti casalinghi, di domenica con la Salernitana e mercoledì prossimo con la Cremonese.

