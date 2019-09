Trapani, in arrivo Minelli e Munari

Dopo la sconfitta interna ad opera del Venezia, il Trapani prosegue la campagna di rafforzamento della propria rosa a due giorni dalla chiusura del mercato. Sono, infatti, in arrivo il forte difensore centrale Minelli e il centrocampista centrale Gianni Munari, entrambi in prestito dal Parma.

Alessandro Minelli, nato a Monza il 23 luglio 1999, piede destro, elemento di buone prospettive, è tornato al Parma dopo una stagione estremamente positiva con la maglia del Rende. Il Parma proprietario del cartellino ha apprezzato il contributo offerto, al punto da aggregare il ragazzo al ritiro austriaco di Bad Hall.

Gianni Munari, nato a Sassuolo il 24 giugno del 1983, ex centrocampista di Lecce, Sampdoria, Fiorentina e Cagliari, è considerato un portafortuna per le promozioni in serie A. Ne ha, infatti conquistate 8, l’ ultima delle quali nello scorso torneo con la vittoria in finale play-off di Serie B contro il Cittadella che ha permesso all’ Hellas Verona agli scaligeri nella massima serie. Munari, Nel 2014/2015, è stato anche al Watford, in Championship, riuscendo nell'impresa, da elemento fondamentale del centro campo, a trascinare i gialloneri in Premier League.

Il carismatico calciatore sarebbe il normale sotituto di Anthony Taugourdeau, in procinto di vestire la casacca dello Spezia, dopo i numerosi tentativi dell’ex allenatore granata Vincenzo Italiano che tanto ha fatto per portarlo in Liguria.

