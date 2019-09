Il Trapani conferma: Nzola e Taugourdeau incedibili

Il Trapani Calcio mette il punto su una situazione che stava facendo parlare troppo di sé e comunica ufficialmente l’assoluta incedibilità di Anthony Taugourdeau che, fino a poche ore fa, sembrava ad un passo dallo Spezia. Tutto lasciava presagire questo, dato che, per la gara contro il Venezia, il giocatore in un primo tempo figurava tra l’elenco dei convocati, poi andava a sedersi in panchina.

A fine partita le lamentale del tecnico Baldini per le continue pressioni subìte dal calciatore da parte di società pronte ad assicurarsi le sue prestazioni. L’allenatore granata ha dichiarato ieri sera che il centrocampista non si trovava nelle condizioni psicologiche ideali per affrontare l’incontro. Adesso il comunicato che parla di incedibilità anche per la punta M’Bala Nzola.

