Trapani, ad Ascoli si punta alla rivincita

E' l'ora del debutto in Serie B per il Trapani. Questa sera alle 21 affronterà in trasferta l'Ascoli già incontrato domenica scorsa in Coppa Italia. Dopo l'eliminazione si punta alla rivincita.

Nei progetti del coach Francesco Baldini evitare sicuramente gli errori che hanno causato la sconfitta di domenica. Anche se la squadra dovrà fronteggiare alcune defezioni come quella di Pagliarulo che verrà sostituito dal nuovo arrivato Fornasier. Mancherà anche Del Prete, a casa per un infortunio.

