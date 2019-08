Trapani-Ascoli, un test importante. Baldini: "Dobbiamo crescere"

Non una semplice partita ma una prova importante quella che attende il Trapani stasera alle 20,30 contro l'Ascoli al "Del Duca": in palio c'è un posto nel quarto turno di Coppa Italia contro il Genoa.

«Abbiamo studiato l'Ascoli, abbiamo avuto modo di vederlo in campo, non so se il loro allenatore cambierà qualcosa. Comunque è un'ottima squadra», dice il tecnico granata Francesco Baldini. «Ora però sono concentrato sulla mia squadra e sui miei ragazzi», aggiunge.

