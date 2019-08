Trapani calcio, è quasi fatta per lo juventino Del Prete

Manca poco per la conferma di Lorenzo Del Prete. Difensore di fascia destra, classe 1986, che arriva dalla Juventus U23, con 232 presenze in B e il cui arrivo in maglia granata dovrebbe essere ufficializzato a breve.

Rubino ha fatto sapere infatti che: "Al momento siamo in fase di costruzione, la squadra necessita ancora di 3/4 innesti per completare la rosa ed avere un organico al completo ma abbiamo ancora tempo perché il mercato richiede pazienza, soprattutto per noi che dobbiamo stare attenti alle nostre risorse".

