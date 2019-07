Il Trapani cerca l'ex rosa Mazzotta. Sabato prima amichevole per i granata

Il ds Raffaele Rubino continua a lavorare alla ricerca di rinforzi per il Trapani. L'ultimo nome che si fa, così come riporta Laura Spanò in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è quello dell'esterno, ex rosanero, Antonio Mazzotta, 29 anni.

Intanto è stato definito il calendario delle amichevoli del Trapani tra San Lorenzo Dorsino e Spiazzo. Sabato 27 luglio alle 18 al Centro Sportivo Promeghin,Trapani-Comano Terme. Giovedì 1 agosto alle 18, Campo Comunale Spiazzo,Trapani-U.S. Pieve di Bono. Lunedì 5 agosto alle 17.30, Campo Comunale Spiazzo, Trapani-USD Dro Alto Garda Calcio e infine martedì 6 agosto alle 17.30, Campo Comunale Spiazzo, Trapani-Virtuvecomp Verona.

