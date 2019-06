Iscrizione in serie B, Riccardo Fabbro: "Trapani perfettamente in regola"

Il dirigente del Trapani calcio, Riccardo Fabbro, stretto collaboratore del presidente Giorgio Heller, in merito alle presunte voci legate a irregolarità nella presentazione della documentazione per l’iscrizione al campionato di serie B, ha tenuto a precisare ai nostri microfoni che “venerdì scorso presso la sede sociale è stato effettuato un controllo della Deloitte, azienda di servizi di consulenza e revisione, la prima nel mondo in termini di ricavi e numero di professionisti, per conto della Covisoc. Sono state riscontrate zero anomalie. Riguardo alla fideiussione, garantita da Generali, la Covisoc ha confermato l’autenticità dell’operazione. In merito ai 104 bonifici effettuati sempre dalla società, stesso discorso, zero anomalie. Diciamo che siamo stati bravi. E’ chiaro che attenderemo il 4 luglio ma con grande serenità”.

Riguardo ad argomenti tecnici, alcune fonti riportano che, prima di pensare al nuovo allenatore (Drago è escluso dalla lista), la società granata si trova attualmente in contatto con un paio di profili per la carica di direttore sportivo. Fonti bene informate escludono la figura di Raffaele Rubino.

Il nuovo diesse sarà un elemento dal nome molto affermato o un giovane di grandi capacità. Lunedì o martedì l’annuncio ufficiale. Presumibilmente la presentazione alla stampa è prevista intorno a giovedì.

© Riproduzione riservata