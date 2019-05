Trapani, in arrivo dalla FM Service la lettera con le garanzie economiche

È confermato. La FM Service srl, la società che ha comprato il Trapani calcio, domani avrà la lettera di “referenze bancarie” da presentare alla Lega Pro. Un documento questo che serve a dimostrare la capacità finanziaria ed economica della società che ha rilevato le quote del Trapani calcio.

Un documento importante che la Lega Pro ha chiesto quale condizione “sine qua no” appena la Fm Service è subentrata ai Morace. In società intanto si lavora, si tratta di adempimenti burocratici. È stata esitata una voluminosa documentazione contabile legata a degli obblighi da chiudere e che riguardavano società sportive estere. Entro la fine della settimana dovrebbero arrivare tramite Lega Pro, circa 85, 86 mila euro.

Sono soldi che arrivano dai crediti maturati dai trasferimenti calciomercato. Nel momento in cui verranno accrediti partiranno i bonifici, per giocatori e amministrativi. In amministrazione poi arriverà nei prossimi giorni un tributarista di Catania, Nino Franchina, si tratta di un aggiunto, nessun licenziamento quindi. Novità arrivano poi per quanto riguarda gli sponsor.

Intanto arriva una vera e propria dichiarazione d'amore verso la squadra e i colori granata da parte della tifoseria "2 aprile 1905" Ultras.

© Riproduzione riservata

