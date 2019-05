Trapani, in arrivo nuovi partner e sponsor. L'obiettivo resta la promozione

La “FM Service srl”, ovvero la società che ha rilevato due mesi fa, il Trapani Calcio, ha depositato in settimana il proprio bilancio: si parla in euro di circa cinque milioni di volume d'affari.

Tra alcune settimane potrà essere visionato. Ora si attende, così come ha anticipato dallo stesso amministratore delegato Maurizio De Simone, la presentazione in Lega Pro della lettera di referenze di un “primario istituto di credito”, lettera che confermano sarebbe in via di perfezionamento, non è escluso che in questi giorni possa essere pronta e presentata. Si tratta di un documento fondamentale.

Lo stesso De Simone ha avuto un incontro chiarificatore con il Presidente di Lega, Ghirelli. La FM Service srl è una azienda specializzata nel settore Ict, Information and Communication Technology e nella progettazione e realizzazione di soluzioni ad elevato contenuto tecnologico per professionisti e piccole e medie aziende; titolari sono: Alessandra Picone per l'80 per cento e per il 20 percento Michele Napolitano, mentre amministratore delegato è lo stesso Maurizio de Simone. La FM Service sta in questi giorni non solo valutando l'entrata di nuovi partner per allargare la base societaria ma anche alcuni sponsor per il Trapani calcio.

Tutto questo mentre sono ripresi gli allenamenti dei giocatori. Al Provinciale, i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno ripreso ad allenarsi in un clima di serenità e calma, così come chiesto non solo dalla dirigenza ma anche dagli stessi giocatori. L'obiettivo di tutti infatti rimane quello dei play off, ogni altra vicenda che in queste ultime settimane ha infiammato la “piazza” (pagamenti stipendi e non solo, fideiussioni etc) sono stati messi al momento e a ragione, da parte.

L'immagine che esce fuori dal Provinciale è quello di un gruppo coeso e pronto ad affrontare una grande sfida e la possibilità di riconquistare un posto in B.

Poco più di due settimane intense di allenamenti per arrivare al 29 maggio, quando il Trapani entrerà in scena, da testa di serie, nel secondo turno della fase nazionale dei play off, giocando la gara d'andata fuori casa (gara di ritorno il 2 giugno al Provinciale).

