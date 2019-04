Trapani calcio, è l'ora della verità in campionato e in Coppa Italia

In fin dei conti ci sono novanta minuti davanti e tutto è ancora rimediabile. Il Trapani si giocherà l'accesso alla finale di Coppa mercoledì 10 aprile, al Provinciale, nella semifinale di ritorno, partendo dalla sconfitta di Viterbo per 1-0. Niente drammi, dunque.

I granata, in ogni caso, hanno perso una buona occasione per evitare di dover puntare tutto sul ritorno. Sarebbe bastata una sola rete per rendere un po' più leggero l'impegno e, magari, guadagnare anche un pizzico di entusiasmo che non avrebbe guastato.

Soprattutto in vista delle prossime due, importanti, partite di campionato che sono incastonate fra le due di Coppa: quello interno di domenica, proprio con la Viterbese, e l'altro, sicuramente ancora più decisivo, da giocare a Castellammare di Stabia domenica 7 aprile.

Com'era preventivabile, mercoledì sera Vincenzo Italiano ha preferito risparmiare i titolari per il campionato. Ha puntato su un turnover a tratti ragionato, ad altri obbligato. Dunque in larga parte più che logico, seppur con alcune inaspettate sorprese.

