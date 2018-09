Ancora reflui anomali nel depuratore di Mazara, il sindaco: "Posizioneremo dei sensori"

«Nonostante le nostre attenzioni e i nostri controlli si continua a far arrivare al depuratore di contrada Bocca Arena grandi quantitativi di reflui anomali che rischiano seriamente di far saltare l’equilibrio dell’impianto. Abbiamo deciso, nel corso di una riunione, di intensificare i controlli e di posizionare dei sensori che ci consentano di individuare i responsabili di tali atti».

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi, al termine di una riunione nel corso della quale si è stabilito di intensificare i controlli e di predisporre gli atti per l’istallazione di sensori che consentano di individuare i responsabili e di presentare una nuova denuncia, contro ignoti, alla Procura della Repubblica di Marsala.

«E' evidente e va rimarcato - ha aggiunto - il comportamento incivile di alcuni abitanti della nostra città, non curanti del bene comune e dell’ambiente. Abbiamo deciso di presentare una nuova denuncia alla Procura della Repubblica augurandoci che possano attivarsi le Forze dell’Ordine con controlli a sorpresa al fine di cogliere in flagranza i responsabili. C'è chi vuole guadagnare facilmente sulla pelle dei cittadini e questo non può essere tollerato».

© Riproduzione riservata