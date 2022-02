Da Marsala a Chicago per creare il computer quantistico più potente: chi è Anna Grassellino

Quarant'anni, 15 milioni di dollari da gestire e 200 scienziati da coordinare. Nella sua carta d'identità le sue origini sono in bella evidenza: Anna Grassellino, nata a Marsala.

E proprio Marsala la coccola e, anche se a distanza, abbraccia una delle sue figlie più illustri. Il riconoscimento di "Cittadino meritevole" che le ha consegnato il sindaco Massimo Grillo l'ha commossa, come lei stessa ammette in questo video. Insieme all'immunologo Sergio Abrignani, ordinario di Patologia Generale all’Unimi – componente del Comitato tecnico scientifico del ministero della Salute, ad Anna Grassellino è andata una onorificenza dal comune dove è nata e cresciuta perchè "con i suoi studi in Ingegneria e Fisica e i suoi lavori di ricerca ha raggiunto prestigiosi traguardi negli Stati Uniti".

In questo video è lei stessa a raccontare la sua storia, cominciata a Marsala nel 1981, passata per Pisa dove ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica e per la University of Pennsylvania dove ha vinto il dottorato di ricerca, fino al prestigioso incarico al Fermilab di Chicago, dove dovrà realizzare per gli Stati Uniti il computer quantistico più potente mai concepito. In mezzo c'è anche una onorificenza per il brillante avvio di carriera che nel 2017 le ha conferito l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

Un anno e mezzo fa lei e il suo istituto hanno vinto una delle cinque commissioni governative per la costruzione in 5 anni del computer quantico più evoluto mai esistito.

"Il riconoscimento ricevuto dalla città di Marsala mi ha commosso - racconta -. Marsala è la mia casa, che ha contribuito a formarmi e a rendermi la persona che sono oggi. Sono emozionata e fiera per il traguardo che ho raggiunto e ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre spinto a studiare e ad andare oltre i confini".

"Abbiamo ritenuto di riconoscere a due autorevoli figli di questa nostra città una onorificenza per i loro meriti di rilievo internazionale - ha commentato il sindaco Grillo -. Siamo orgogliosi di loro e abbiamo voluto ringraziarli per il loro contributo scientifico e per avere portato in alto il nome della città di Marsala".

