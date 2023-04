Ciclismo, si conclude la prima frazione del Giro di Sicilia: vince il neozelandese Fisher Black

A vincere la prima tappa del Giro di Sicilia è Finn Fisher Black, della Uae Team Emirates, che è partita stamani da Marsala, nel Trapanese, ed è arrivata ad Agrigento dopo 159 chilometri. Il ciclista neozelandese, classe 2001, ha tagliato per primo il traguardo con il tempo di 3h 24' 7» alla media di 46,8 Km/h, precedendo di otto secondi il resto

del gruppo. Secondo Vincenzo Albanese della Eolo Kometa e terzo il suo compagno di squadra Diego Ulissi. Quarto Damiano Caruso della Bahrain Victorious, vincitore della scorsa edizione.

Fisher Black ha fatto il vuoto sull'ultima salita a un chilometro circa dal traguardo, con il resto del gruppo che non

è riuscito a tenere il suo passo. Sono sue adesso la maglia giallorossa di leader della classifica generale, quella ciclamino della classifica a punti, quella verde pistacchio di leader del gran premio della montagna e quella bianca di leader della classifica dei giovani per i nati dopo il primo gennaio del 1998. «Non era affatto questo il piano alla partenza di questa tappa - ha dichiarato al traguardo Finn Fisher Black - Mi aspettavo che vincesse Diego Ulissi: ho attaccato e, quando mi sono guardato indietro, non c'era più nessuno. Il direttore sportivo alla radio mi ha detto di continuare e fino a che non ho tagliato il traguardo non credevo di potere vincere. È la mia prima vittoria da professionista ed è molto importante per me: L'anno scorso mi sono rotto una gamba e tornare è stato molto

difficile».

La Sicilia è tornata dunque, anche quest'anno, al centro del calendario internazionale di ciclismo con questa prima tappa del Giro di Sicilia 2023, organizzata in sinergia tra Rcs Sports e la Regione Siciliana. Le quattro tappe si snodano su diverse province del territorio siciliano. La competizione partita oggi si concluderà il 14 aprile a Giarre e, anche quest’anno, vede nomi illustri ai nastri di partenza. Tra i big Caruso, Lutsenko, Majka, Cavendish e Viviani. La corsa siciliana offrirà diversi spunti tecnici con frazioni molto diverse tra loro e sempre aperte a scenari differenti.

Tutte le tappe del Giro di Sicilia

Prima tappa, appena conclusa, la Marsala-Agrigento, percorso di 159 chilometri che si adatta a scattisti in grado di tenere su salite brevi. Sulla carta una tappa piuttosto tranquilla fino agli ultimi chilometri, dove la breve salita che porterà al traguardo potrebbe subito creare le prime scintille tra gli uomini interessati anche alla classifica generale.

La seconda frazione invece, da Canicattì a Vittoria, sarà di 193 chilometri. Frazione per velocisti con gli ultimi 10 km rettilinei intervallati solo da qualche semicurva, gli sprinter però vorranno arrivare in volata, per giocarsi probabilmente la loro unica chance in questa edizione del Giro di Sicilia.

Poi ci sarà la terza tappa, ovvero la Enna-Termini Imerese lunga 150 chilometri. Sulla carta è una frazione che dovrebbe favorire ancora gli sprinter ma nel finale potrebbero esserci sorprese. La corsa decisiva, la quarta e ultima frazione, dove i 3700 metri di dislivello porteranno da Barcellona Pozzo di Gotto a Giarre in 216 km. La frazione che presumibilmente deciderà il vincitore di questa edizione del Giro di Sicilia.

