La danza dei colori nel cielo di San Vito Lo Capo, arrivano i cacciatori di aquiloni

E’ sinonimo di libertà, sogno e fantasia. Giunto alla sua 13esima edizione, torna a San Vito Lo Capo, il festival internazionale degli aquiloni. La kermesse è stata inaugurata oggi e si terrà fino a domenica 11 giugno. Una festa gioiosa e creativa ideata nel 2009 da Ignazio Billera e organizzata dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con l’agenzia Feedback. Già nella prima giornata, emozioni a naso in su, con le esibizioni di volo libero.

Una grande festa che ha coinvolto tutti, anche i bambini che con le loro mani, nei laboratori creativi, hanno realizzato i loro aquiloni. Tante le attività in programma e tra le novità di quest’anno gli show degli artisti da strada: saltimbanchi, giocolieri, clown, ballerini e trampolieri tra le vie di San Vito Lo Capo.

Aquilonisti di tutta Italia e anche provenienti dall’estero si incontrano nella località balneare e condividono la stessa passione colorando per 9 giorni il cielo di San Vito. Allestita anche la Fiera del vento, il villaggio espositivo della rassegna con specialità dell’agroalimentare siciliano e le creazioni dell’artigianato regionale. Spettacoli ogni sera nei fine settimana. Passeggiate alla scoperta della natura e tanti altri appuntamenti riuniti in un ricco programma di eventi. Come spiegano l’ideatore Ignazio Billera e l’amministrazione comunale: “Eventi come questi servono a promuovere il territorio. Il festival degli aquiloni rappresenta indubbiamente un appuntamento di grande richiamo all’insegna di un turismo sempre più ecosostenibile sul quale puntiamo per coinvolgere coloro che amano vivere e muoversi nella natura alla scoperta della bellezza e delle tradizioni autentiche”.

