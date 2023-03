I 100 anni dell'Aeronautica, porte aperte alla base di Birgi: «Un secolo di tradizioni e innovazione»

L’Aeronautica militare italiana compie oggi 100 anni di storia e per l'occasione il 37° stormo di Trapani Birgi apre i cancelli della base militare ai cittadini del territorio per celebrare questo traguardo.

Cento anni di attività tra protezione dello spazio aereo, missioni, ma anche operazioni per il salvataggio di vite umane. Cento anni fatti di lavoro, di alta tecnologia, come spiega in questo video il comandante del 37° stormo Daniele Donati.

La base, infatti, si avvale delle più moderne macchine oggi a disposizione, sia per ciò che riguarda gli aerei (è dotata di Efa eurofighter di ultima generazione in servizio per la difesa dello spazio aereo Italiano), sia per quel che riguarda gli elicotteri in servizio all’82° Csar, impegnati, tra gli altri compiti, in particolare per le operazioni di soccorso o come sempre più spesso accade in questi anni, per lo spegnimento degli incendi boschivi.

È questa una occasione per testimoniare il servizio a favore della collettività, il legame con la Sicilia. L’apertura al pubblico dell’aeroporto militare è il primo di molti eventi che si susseguiranno durante l'anno. I cancelli saranno aperti fino alle 15:30 e nel corso della giornata sarà possibile effettuare un percorso mirato alla conoscenza della storia e delle capacità del 37° Stormo e degli altri enti che si trovano in aeroporto.

La giornata è iniziata con la cerimonia dell’alzabandiera solenne e la commemorazione dei caduti. Possibile visitare una mostra statica di velivoli, un museo storico, stand espositivi dell’Aeronautica militare e delle eccellenze locali.

«Celebriamo questo compleanno ripercorrendo l’evoluzione dello strumento aereo fino ad arrivare al dominio nella dimensione aerospaziale – afferma il comandante del 37° stormo Daniele Donati - e raccontando chi siamo stati, cosa rappresentiamo oggi e come ci vediamo domani. Un percorso di storia e gloriose tradizioni che hanno visto le imprese di uomini e donne portare ovunque il tricolore nazionale e i valori di libertà e democrazia che esso rappresenta, con passione ed orgoglio. L’apertura straordinaria al pubblico dell’aeroporto militare è il primo di molti eventi che si susseguiranno durante quest’anno, tutti volti a testimoniare il senso di tradizione ma anche innovazione dell’Arma azzurra, preziosi momenti di incontro tra istituzioni e comunità».

