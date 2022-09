Trapani, sorpresa alla sfilata dei Bersaglieri: si fermano e dedicano un canto a una ragazza affacciata al balcone

Il raduno provinciale dei Bersaglieri a Trapani che si è tenuto in questo week end è stato salutato da tantissimi cittadini, visitatori e turisti presenti ancora nel capoluogo. Lungo la via Fardella poi, già vestita di tricolore da alcuni giorni, per l'attesa sfilata finale di ieri un simpatico siparietto fuoriprogramma, dedicato dagli stessi bersaglieri ad una giovane che in quel momento si trovava affacciata in uno dei balconi.

Una dedica speciale da parte del gruppo di Bersaglieri ed una canzone, che Marco La Commare non si è lasciato sfuggire, di riprendere fino alla fine. Per nulla intimorita la giovane dal balcone, che ha seguito filmando a sua volta il gesto di galanteria a lei riservato. Alla fine il saluto da parte di tutta la banda che ha ripreso la marcia tra due ali di pubblico.

La manifestazione era intitolata "Trapani città per la pace" ed è stata caratterizzata da una serie di iniziative dall'alzabandiera alla deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai caduti di tutte le guerre in piazza Vittorio Veneto, dal concerto della Fanfara del Magnifico 6° reggimento bersaglieri alla Villa Margherita, alla sfilata con partenza dalla caserma di corso Piersanti Mattarella con arrivo in via XXX Gennaio, inframmezzato dal simpatico siparietto con dedica.

