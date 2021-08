Luciano e Irene in cammino per la Sicilia, a piedi da Catania a Trapani: la tappa a Erice

Continua il viaggio a piedi attraverso la Sicilia di Luciano e Irene, che sono partiti da Catania il 30 luglio. L'obiettivo è quello di raggiungere Trapani il 22 agosto. Nel video la tappa di Erice.

Luciano, 46 anni, nella vita è formatore motivazionale ed è originario della provincia di Treviso. Irene, 38 anni, è nata a Verona e lavora nell’ambito commerciale sanitario. Insieme hanno deciso di trascorrere in maniera alternativa le vacanze e percorrere 500 km zaino in spalla. Tre settimane per attraversare la Sicilia da Catania a Trapani a piedi.

Nel video Luciano racconta di essere in cammino verso Erice. I due sono in alto e con la loro videocamera riprendono un paesaggio fatto di mare e montagna. Indicano anche il Monte Cofano, che si vede in lontananza, meta della loro tappa precedente. Poi l'insenatura di San Vito Lo Capo e in fondo, oltre il Monte Cofano, la riserva dello Zingaro e il Monte Monaco.

