Calandra & Calandra, il duo pop folk di Alcamo sbarca su Raitre

Si intitola La Dedica il nuovo programma di Rai 3, in onda in prima serata che stasera alle 20.20, porterà sulla tv nazionale la storia dei Calandra & Calandra, il duo pop folk alcamese campione di visualizzazioni su Youtube.

Ideato e condotto da Pino Rinaldi, con la regia di Fabrizio Berruti e la collaborazione di Raffaele Festa Campanile, La Dedica è la trasposizione televisiva delle serenate di un tempo e delle dediche radiofoniche, il tutto rivisitato in chiave moderna.

A far guadagnare spazio nel nuovo format al duo composto dai fratelli di Alcamo, in provincia di Trapani, Giuseppe e Maurizio Calandra è stata la serenata “Nun Viu l’ura”, scelta anche come colonna sonora. L’obiettivo de La Dedica è, infatti, quello di realizzare un viaggio musicale in 15 puntate, dal Veneto alla Sicilia, raccontando le storie di artisti noti e amati nel proprio territorio e con un grande seguito sui social. A fare da filo conduttore la canzone popolare contemporanea, insieme alle storie di artisti locali e vita quotidiana.

I Calandra & Calandra sono stati selezionati, tramite il web, grazie anche ai tanti video, a volte veri e propri cortometraggi, realizzati e postati su YouTube e che ha permesso loro di farsi apprezzare dal grande pubblico. E così, la troupe de La Dedica è approdata ad Alcamo e Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, dove sono nati i Calandra e dove ha avuto origine la loro carriera.

“Nun viu l’ura” è una serenata che racconta una storia d’amore tutta alcamese, un valzer lento accompagnato da un video romantico e passionale girato nella storica tenuta Villa Immacolatella di Paceco nel trapanese. Prodotto da Ottica Focus e Fortunato Fred Nicotra, per la regia di Baldo Messina. Vede protagonisti due noti attori siciliani Lollo Franco e Rori Quattrocchi e la loro versione giovane, Alfredo Gilè e la modella Giusy Marasà.

La storia dei Calandra & Calandra

Giuseppe e Maurizio Calandra, in arte I Calandra & Calandra, impegnati attualmente nell’Nzemmula Tour 2020, hanno alle spalle dieci anni di attività e produzione musicale di brani appartenenti alla tradizione e inediti, arrangiati in chiave moderna. Tra questi Lu Matrimoniu il cui video ha raggiunto 7 milioni di visualizzazioni, Sicilianu Tipu Stranu con cui hanno raggiunto la finale nazionale del contest radiofonico Capitalent. Questi alcuni dei numeri che riassumono la loro storia: più di 300 spettacoli, tra esibizioni e concerti, 8.700.000 click su Youtube, 2 cd Sicilia Incantata e Nzemmula, 35 brani incisi di cui 5 inediti in attesa dell’uscita del prossimo cd, 13 videoclip prodotti, una tournée in Guatemala, tre a New York, una in Svizzera, in Belgio, in Canada e 16 premi vinti in campo nazionale.

© Riproduzione riservata