Presepe vivente di Custonaci, in migliaia visitano la Grotta Mangiapane

Grande successo di visitatori nelle prime due giornate, il 25 e il 26 dicembre, per il presepe vivente di Custonaci (Tp). In migliaia, infatti, hanno già visitato la Natività all’interno della grotta Mangiapane ammirando uno dei più grandi eventi di valorizzazione delle tradizioni popolari nell’Isola, in programma dal giorno di Natale fino al 29 dicembre e dal 4 al 6 gennaio.

Oltre 150 figuranti impegnati sul campo, tra i quali veri e propri artigiani, hanno animato il presepe offrendo ai partecipanti l’esperienza unica di un vero e proprio viaggio nel tempo tra gli antichi mestieri siciliani. Una risposta da parte del pubblico incoraggiante che, complici anche le condizioni meteo particolarmente favorevoli, lascia presagire ottime previsioni sul risultato della manifestazione giunta ormai alla 38esima edizione.

La biglietteria del Presepe Vivente sarà aperta dalle 16 alle 20. Il costo dei ticket: 5 euro per i bambini dai 4 ai 10 anni, 10 euro per gli adulti, gratis per i bambini da zero a 3 anni. I tagliandi si possono acquistare anche online collegandosi al sito www.presepecustonaci.it. Al momento dell’acquisto del biglietto sarà necessario specificare l’orario di ingresso per fasce orarie (16-17, 17-18, 18-19, 19-20). Per ogni intervallo sono disponibili fino a 500 biglietti.

Il costo del biglietto comprende il servizio navetta dal centro storico alla Grotta e viceversa, la visita del presepe con degustazione di prodotti tipici. Per ulteriori informazioni contattare il numero ‪340.1432291. L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Museo vivente con il patrocinio del Comune di Custonaci e del Parco archeologico di Segesta.

