Da Castellammare a Tale e quale Show, Lidia Schillaci incanta il pubblico di Rai 1 - Video

«Ha incantato pubblico e giurati mettendosi subito in luce poiché la nostra Lidia Schillaci non ha solo una grande voce ma anche un grande cuore e riesce ad emozionare chiunque l’ascolti. La conosciamo bene e ne eravamo certi ma siamo molto orgogliosi che le sia stato riconosciuto in una seguitissima vetrina nazionale quale è il programma di Rai uno. Una vittoria meritatissima e Castellammare ancora una volta si stringe e Lidia e l’abbraccia affettuosamente complimentandosi per questo primo trionfo».

Queste le parole del sindaco di Castellammare del Golfo Nicola Rizzo che si complimenta con Lidia Schillaci, nata a Palermo e cresciuta nel Comune trapanese e vincitrice del programma di Rai1 “Tale e quale show “che nella prima puntata è stato seguito da 3.844.000 spettatori, con il 21.5% di share.

Grande interpretazione per Lidia Schillaci che ha indossato i panni di Lady Gaga lasciando tutti a bocca aperta con la sua stupefacente esibizione sulle note di "Shallow" nella versione interpretata nell'ultima cerimonia degli Oscar.

Lidia Schillaci ha studiato al conservatorio di Trapani e si è perfezionato al Brass Group di Palermo. Fin dall'inizio ha collaborato con importanti realtà affiancando Eros Ramazzotti in due tour mondiali e sostituendo la cantante Anastacia.

E' autrice della colonna sonora del film "Sbirri" con Raul Bova e della serie tv "Non smettere di sognare" andate entrambe in onda su Canale 5.

Nella prossima puntata di venerdì Lidia Schillaci dovrà impersonare Giorgia.

