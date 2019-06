Rossi naturali insieme a Favignana, successo per la prima edizione - Video

Successo di partecipazione per la prima edizione di “Red Head Sicily”, il raduno dei rossi naturali organizzato questo week-end sull’isola di Favignana.

I “pel di carota” si sono dati appuntamento sulla più grande delle Egadi per trascorrere insieme un’intera giornata dedicata all’orgoglio rosso.

"E' stata l’occasione per mettere in mostra il nostro 'red power', cioè la potenza dei rossi", ha spiegato Enrico Malato, il rosso catanese che ha organizzato l’evento insieme al giornalista Max Firreri e Filippo Peralta.

Per le vie dell’isola i rossi hanno sfilato in parata insieme alla “Favignana street band”.

Poi in piazza Camparia “La Corrida: talenti rossi allo sbaraglio” con Vanessa Galipoli, Fabrizio Bracconieri e la iena Ismaele La Vardera, “ciuffo rosso”. In piazza Matrice, invece, “Pompieropoli” con i Vigili del Fuoco, i cui mezzi hanno proprio come colore il rosso.

