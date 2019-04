The Voice, una trapanese nel team di Elettra Lamborghini: l'esibizione di Giorgia - Video

C'è anche una trapanese nel team di Elettra Lamborghini, coach di "The Voice of Italy 2019". Si chiama Giorgia La Commare, ha 16 anni ed è di Erice, la new entry nel talent show di Rai 2 condotto quest’anno da Simona Ventura.

La giovane si è esibita durante le Blind Audition con "No Roots" di Alice Merton. Giorgia frequenta il terzo anno di Liceo Classico ed è iscritta al primo anno di Canto Pop presso il conservatorio "Scontrino" di Trapani. Suona il basso da 2 anni ed è leader di una band al femminile.

© Riproduzione riservata