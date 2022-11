Salemi diventa Borgo Gentile: avrà anche il Festival degli Abbracci

Il valore della gentilezza di casa a Salemi, che diventa il primo «Gentil borgo» d’Italia. Un traguardo che si è concretizzato ieri mattina nel corso della manifestazione tenutasi al Castello normanno svevo, dove è stato dato il via ufficiale all’intesa con l’associazione di volontariato My Life Design Onlus, promotrice di varie azioni a sfondo sociale.

E proprio nella cittadina salemitana, in seguito al progetto adesso avviato, verranno realizzate prossimamente delle iniziative che coinvolgeranno le scuole cittadine, con moduli rivolti agli alunni e dedicati alla scoperta di sé stessi, assieme ad attività di assistenza nell’ospedale «Vittorio Emanuele III», ed a percorsi di riscoperta e salvaguardia dell’antico borgo e delle aree archeologiche del territorio, come Mokarta. Tutto all’insegna della gentilezza, seguendo i principi ispiratori della onlus fondata nel 2018 da Daniel Lumera, presente in video all’incontro che ha visto la partecipazione di molti cittadini.

A rappresentare l’amministrazione salemitana sono stati il sindaco Domenico Venuti e l’assessore comunale alle Politiche sociali Rina Gandolfo. «Viviamo un periodo molto difficile sotto il profilo delle tensioni internazionali – ha detto Venuti – E da Salemi mandiamo un messaggio di pace».

Nel video il servizio di Laura Spanò per Tgs

