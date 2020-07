Aeroporto di Trapani Birgi, Musumeci: "Alitalia? Aspettiamo presa posizione dal governo"

Sul comportamento di Alitalia nei confronti dello scalo di Trapani e della Sicilia in generale "ci auguriamo che da parte del governo nazionale arrivi una presa di posizione decisa su Alitalia o su nuova compagnia che si pensa di mettere in piedi". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, incontrando i giornalisti a Palermo per presentare le nuove iniziative a favore dell’aeroporto di Trapani Birgi.

"Si sono comportati in maniera assolutamente scorretta", ha aggiunto, "una compagnia che sta in piedi con miliardi tirati fuori dalla tasca dei cittadini italiani non può comportarsi nel modo in cui ha fatto. Noi ci auguriamo che da parte del governo nazionale arrivi una presa di posizione decisa su Alitalia o su nuova compagnia che si pensa di mettere in piedi. Obiettivamente la Sicilia nelle strategie nazionali è stata trattata assai male".

