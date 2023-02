Alla Bit di Milano Alessandro Preziosi e il suo video che promuove Gibellina

Anche l'attore Alessandro Preziosi è stato tra i protagonisti a Milano della BIT, che oggi ha chiuso i battenti. Preziosi ha partecipato insieme con il Comune di Gibellina.

Alla Borsa Internazionale del Turismo è stato protagonista il progetto “The Best of Western Sicily” che ha coinvolto i Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Favignana-Isole Egadi, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Partanna, Salemi e San Vito Lo Capo, Federalberghi Trapani e Liberty Lines per promuovere in maniera sinergica un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali con la media partnership di Giornale di Sicilia, Tgs e Rgs.

Nel video Salvo La Rosa intervista Alessandro Preziosi e Salvatore Sutera, sindaco di Gibellina

© Riproduzione riservata