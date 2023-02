Lo Stato Sociale al prossimo Cous Cous Fest: per cantare quest'anno ci hanno "raccomandato"

Il Cous Cous Fest torna alla Borsa internazionale del turismo, la cui 43\esima edizione è in programma dal 12 al 14 febbraio a Fiera Milano city.

Domenica 12 febbraio sono state presentate a Milano alcune delle novità della prossima edizione dell’evento che si svolgerà a San Vito Lo Capo dal 15 al 24 settembre 2023.

L’appuntamento nell’ambito del progetto «The Best of Western Sicily», il progetto che vuole promuovere in maniera sinergica il territorio della Sicilia Occidentale, ricco di storia, cultura e bellezze naturali. Hanno partecipato all’incontro, tra gli altri, il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, l’assessore al turismo Nino Ciulla e Lodo Guenzi, cantante del gruppo Lo Stato Sociale che quest’anno parteciperà al festival come ospite. Nel 2018 la band ha partecipato a Sanremo classificandosi al secondo posto con la canzone «Una vita in vacanza».

Il sindaco Giuseppe Peraino racconta intervistato da Salvo La Rosa, che cura le finestre informative del gruppo Giornale di Sicilia, presente alla Borsa, l’importanza di puntare sul territorio e rilanciare una perla come San Vito Lo Capo, grazie anche al successo del Cous Cous Fest.

Lodo Guenzi invece scherza sul fatto che per cantare come ospite al Cous Cous Fest si è dovuto fare raccomandare dai suoi genitori, ormai di casa nel Trapanese per le vacanze estive.

Nel video le interviste di Salvo La Rosa a Giuseppe Peraino e Lodo Guenzi

