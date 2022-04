Trapani, parla un ex lavoratore della Siciliana Inerti: da anni senza paga per malaburocrazia

E’ una vertenza ancora aperta, lunga quasi tredici anni, quella degli ex lavoratori della «Siciliana inerti e bituminosi», l’azienda confiscata dallo Stato a Tommaso «Masino» Coppola, arrestato nel 2005 e condannato per mafia per aver pilotato appalti per conto del boss latitante Matteo Messina Denaro. La Fillea Cgil ha proclamato per oggi un sit-in di protesta dinnanzi la sede della Prefettura di Trapani per rivendicare il diritto degli ex lavoratori al pagamento degli stipendi. Ecco la testimonianza di Antonio Di Grazia, ex lavoratore Siciliana inerti e bituminosi

© Riproduzione riservata