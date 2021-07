Superbonus, a Trapani iniziati i lavori di ripristino del Condominio Alisei

Venticinque famiglie trapanesi non perderanno la propria casa grazie al superbonus 110%. Questa mattina, infatti la Promedil Dret System ha tagliato il nastro ai lavori per il ripristino del Condominio Alisei a Trapani, una struttura al cui interno abitano 25 famiglie che rischierebbero di dover lasciare la propria abitazione per problemi di sicurezza, qualora non ci fosse stato un intervento immediato di “ristrutturazione”.

La struttura, al momento, è come se galleggiasse sul fango, e l’azienda che si occupa dei lavori ha già comunque provveduto a mettere in sicurezza l’edificio che senza una concreta ristrutturazione rischiava il cedimento: “Si tratta di uno dei più importanti cantieri Eco-Sisma bonus in Sicilia, firmato DRET System – dichiara Giorgio Di Stefano, titolare della Promedil – un progetto di grande rilievo ed innovazione. La cosa che mi rende più contento è che grazie al nostro intervento, 25 famiglie non perderanno la loro casa”.

“Una sfida tra le sfide è stato il progetto del condominio Alisei per la particolarità delle problematiche da affrontare e per la completezza degli interventi che ci ha visti impegnati oltre un anno con un Team di progettisti di grande spessore – dice l’ingegnere Viviana Di Bella, Responsabile della Sezione Tecnica Dret System - un Eco-SismaBonus di cui siamo particolarmente orgogliosi anche da un punto di vista umano, perché 25 famiglie che hanno rischiato di dover lasciare, per problemi di sicurezza, la propria abitazione, oggi vedono questo rischio allontanarsi”. Si tratta, nello specifico, di un intervento di ripristino della capacità portante delle strutture fondali in calcestruzzo armato, gravemente ammalorate per attacco chimico da solfati, mediante infissione di micropali con funzione di "limitatori di cedimenti”.

A ciò si aggiunge anche un intervento di miglioramento sismico delle strutture in elevazione. “Siamo contenti perché grazie ad un lavoro importante salveremo la casa di 25 famiglie – dice il direttore dei lavori, ingegnere Pietro Daidone – al momento il palazzo è come se galleggiasse sul fango, ma abbiamo già avviato i lavori di messa in sicurezza e quindi il primo traguardo è stato centrato”. “Assolutamente favorevole a questo tipo di interventi – dice il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida – complimenti all’azienda per questo lavoro. Spero che grazie a questi bonus si possa anche operare sul centro storico”.

