Passaporto vaccinale per viaggiare, l'Airgest di Trapani: "O aderiscono tutti o diventa un ostacolo"

Il passaporto sanitario per viaggiare è "un'iniziativa che deve trovare una condivisione uniforme a livello internazionale e massiccia. Altrimenti, creerebbe non un vantaggio ma un ostacolo alla mobilità delle persone". Lo dice nell'intervista video Michele Bufo, direttore generale Airgest, società che ha in gestione l'aeroporto di Trapani in merito alla decisione della compagnia aerea Ryanair di non richiedere i passaporti vaccinali ai viaggiatori.

"Stiamo seguendo da vicino la vicenda per vedere come evolve. C'è bisogno di grande consenso, come tutto ciò che riguarda l'aviazione civile", conclude Bufo.

