Il Segesta Teatro Festival si arricchisce: 28 appuntamenti nel Parco archeologico

Dal 28 luglio al 27 agosto si svolgerà il Segesta Teatro Festival, con la direzione artistica di Claudio Collovà. Un mese fra teatro, danza, musica, spettacoli all’alba e al tramonto e osservazioni astronomiche nel cuore della notte. Il cartellone del Festival prevede 14 rappresentazioni teatrali, 10 concerti, 4 spettacoli di danza, per un totale di 28 appuntamenti (36 con le repliche), fra cui 6 prime nazionali, 6 formazioni under 35 e tre spettacoli all’alba.

Sostenuto dal Ministero della cultura e promosso dal Parco Archeologico di Segesta, il Festival ospita oltre 250 artisti e, sottolinea l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato «propone eventi che attingono alla sapienza del passato e si spingono alla contemporaneità, in un gioco di rimandi che diventano specchio e fulcro del Mediterraneo con le sue culture».

«Si rinnova il rito collettivo che ci richiama alla sospensione della realtà esterna - spiega il direttore artistico Claudio Collovà - e invita a farci viaggiatori di esperienze e di emozioni più vive, al contatto con il divino che a Segesta si respira in ogni pietra».

Il taglio del nastro è venerdì 28 luglio con Alice che presenta nel Teatro Antico una nuova tappa del tour legato all’ultimo album «Eri con me. Alice canta Battiato». Nell’impegno intrapreso quest’anno dal Festival a sostegno dei giovani under 35, sabato 29 e domenica 30, l’Accademia d’Arte dell’Inda, l’Istituto nazionale del dramma antico, con la regia di Mauro Avogadro, mette in scena «I conflitti di Lisistrata» di Aristofane. Agosto inizia in musica con Lino Patruno, che si esibisce nel Tempio di Segesta con un progetto dedicato al primo grande violinista della storia del jazz Joe Venuti e al chitarrista Eddie Lang.

È ispirato al romanzo in versi di Erri De Luca, Solo andata, il primo spettacolo di danza del cartellone: «Confini Disumani». Enzo Cosimi, nome storico della coreografia d’autore, presenta “Coefore Rock&Roll», seconda tappa del progetto Orestea.

Il Parco archeologico, che comprende Contessa Entellina, Poggioreale, Salemi e Custonaci, promuove per il 2023 alcune iniziative complementari, racchiuse, da giugno a settembre, nel progetto Elyma.

Parla l'assessore Francesco Paolo Scarpinato.

